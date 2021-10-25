وفاة شخصين في حادث دهس بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - تلقت هيئة الهلال الأحمر منطقة الباحة بلاغًا عن وقوع حادثة دهس لشخصين في المنطقة، لتتحرك سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث.

وقال الناطق باسم هيئة الهلال الأحمر، عماد منسي الزهراني، إن فرقة الإسعاف توجهت إلى الموقع فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات، ليتبين إصابة شخصين.

وأضاف أنه على الفور قامت الفرق الإسعافية بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصاب الأول، وكانت حالتة حرجة وتم التعامل معه إسعافيًا، ونقله إلى مستشفى قلوه العام ليتوفى بعد وصوله بفترة ضئيلة.

أما الحالة الثانية، فتبين بعد الكشف عليها أنها فارقت الحياة في الموقع.