أبوالغيط: مبادرة المملكة تخلق رئة تنفس طبيعية في منطقة عانت الجفاف

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إن إطلاق المبادرة يعد جزءًا رئيسيًّا من رؤية المملكة، وسيخلق رئة تنفس طبيعية في منطقة عانت من الجفاف لآلاف السنين، وسيحدث تأثيرًا عالميًّا دائمًا في مواجهة تغيرات المناخ.

وأكمل، أن المبادرة ترمي في جزء منها إلى زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة خلال العقود المقبلة، أي ما يُعادل إعادة تأهيل 30 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ويضاعف الغطاء الغذائي بالمملكة 12 مرة، ويمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي.

وتجمع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بين قادة بارزين من المنطقة والعالم بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة. وانطلاقًا من الالتزامات البيئية الواردة في مبادرة السعودية الخضراء، ستتعاون المملكة مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي خارج حدودها.

وتستهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ تعزيز العمل المناخي على نطاق أكبر، وتجمع القمة الجهات الفاعلة حكومياً وأهلياً، دعمًا لفرص الشراكة والاستثمار، وتواصل المملكة بإشراك المعنيين المساهمة في مكافحة التغير المناخي، وتوفير الفرص للعمل الجماعي وزيادة تأثيره.

وضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعمل المملكة مع دول الجوار بمنطقة الشرق الأوسط لمكافحة التغير المناخي في أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، ويتضمن زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة أي ما يمثل 5% من الهدف العالمي.

ومن المقرر أن يحقق ذلك تخفيضًا بنسبة 5.2% من معدلات الكربون العالمية، فضلًا عن تخفيض 60% من معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة، بالإضافة إلى ما ستحققه الجهود المشتركة من تخفيض في ذات الانبعاثات بنسبة تتجاوز 10% من المساهمات العالمية.

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