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جون كيري يشكر المملكة على مساهمتها المهمة في قضايا المناخ

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الرياض - محمد عبدالله - شكر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، المملكة على مساهمتها المهمة في قضايا المناخ، مثمنا جهودها بشأن مكافحة التغير المناخي.

وقال كيري، في كلمة خلال قمة الشرق الأوسط التي تستضيفها الرياض، بحضور قادة دول عدة، اليوم الإثنين، إن علينا جميعًا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض.

وتعهد ولي العهد الأمير باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ، فيما تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز دورها البيئي عالميًّا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان، السبت، اعتزام بلاده الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060 خلال مبادرة الخضراء، قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ كوب 26 في جلاسكو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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