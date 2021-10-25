3 أهداف استراتيجية رئيسية وراء قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الرياض - محمد عبدالله - شهدت العاصمة السعودية، الرياض، مساء اليوم الاثنين، إنطلاق أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وسط حضور دولي وإقليمي حافل من قادة دول خليجية وعربية وعالمية، لرسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها.

وترعى المملكة قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، لصنع فارق عالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وتعمل «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، على تحقيق 3 أهداف رئيسية استراتيجية يندرج تحت كل هدف منها عدد من الأهداف الفرعية، وتتمثل أبرز هذه الأهداف في التالي:

- تشكيل أول تحالف من نوعه في المنطقة، لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط، والعمل على توفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال.

- توفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال من خلال تعزيز الاستثمار ونقل المعرفة لمواجهة التحديات المشتركة

- وضع أسس دبلوماسية المناخ، تعزيزاً للإرادة السياسية اللازمة لإحداث تغيير جذري تجاه القضايا البيئية الحيوية من أجل كوكب أفضل للبشرية

وتهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على المستوى المحلي على تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية المحيطات وحماية الحياة البرية في المملكة والحد من التصحَر ورفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم

وتشرف مبادرة السعودية الخضراء على جميع جهود المملكة لمكافحة تغير المناخ، وتعمل بشكل وثيق مع الوزارات وكيانات القطاع الخاص والحكومات الأجنبية لتوحيد الجهود البيئية وتوسيع نطاق العمل بأسرع ما يمكن.

ولي العهد يرسم خارطة الشرق الأخضر

وتضمَّنت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال افتتاحه قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، 12 هدفا ومبادرة نوعية ترسم خارطة طريقة واضحة المعالم؛ لمواجهة التغير المناخي، تتمثل فيما يلي:

- تنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

- وضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية.

- زراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير.

- إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

- تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.

- إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه.

- تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف.

- تأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية.

- إنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب.

- تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة.

- مبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم.

- يبلغ إجمالي الاستثمار في المبادرتين المشار إليهما قرابة (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها.

- تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة.

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