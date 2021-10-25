أياد خضراء في نجران

وأشارت صحة نجران إلى إطلاقها أيضا، بالتزامن مع «أياد خضراء»، مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من النفايات الطبية والعادية تحت شعار «بيئتنا نقية»، يتم من خلالها تقليل ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية والعادية، والمحافظة على البيئة من التلوث، وتوفير بيئة صحية سليمة بالمنشآت.
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