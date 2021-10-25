أياد خضراء في نجران

أطلقت «صحة نجران»، أمس، مبادرة «أياد خضراء»، لزراعة 20 ألف شجرة في مستشفياتها ومراكزها الصحية، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وعلى مستوى المرافق الصحية. وأوضحت الصحة أنها تهدف من هذه المبادرة إلي الاستفادة من المساحات المتاحة بمرافقها الصحية، التي تقدر مساحتها بـ200 ألف متر مربع، في تحسين جودة الهواء، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامة، ومكافحة التصحر.

وأشارت صحة نجران إلى إطلاقها أيضا، بالتزامن مع «أياد خضراء»، مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من النفايات الطبية والعادية تحت شعار «بيئتنا نقية»، يتم من خلالها تقليل ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية والعادية، والمحافظة على البيئة من التلوث، وتوفير بيئة صحية سليمة بالمنشآت.