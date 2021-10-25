السعودية | مواطن يتوسل للكهرباء بتمديد مهلة السداد حتى نزول الراتب.. والشركة ترفض طلبه

وبحسب المحادثة المتداولة، فإن الشركة رفضت طلب المواطن، رغم إصراره وتوسله إليهم، كونه موظف خاص وينتظر المرتب الشهري، حيث طالبته بدفع نصف المبلغ لإعادة الخدمة.

محمد يوسف

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