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السعودية | مواطن يتوسل للكهرباء بتمديد مهلة السداد حتى نزول الراتب.. والشركة ترفض طلبه

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، محادثة بين مواطن وشركة الكهرباء عبر حساب “العناية بالعملاء”.

وأظهرت المحادثة طلب المواطن من شركة الكهرباء، تمديد مهلة السداد موقتاً حتى نزول الراتب.

وبحسب المحادثة المتداولة، فإن الشركة رفضت طلب المواطن، رغم إصراره وتوسله إليهم، كونه موظف خاص وينتظر المرتب الشهري، حيث طالبته بدفع نصف المبلغ لإعادة الخدمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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