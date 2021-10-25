السعودية | مواطن يتوسل للكهرباء بتمديد مهلة السداد حتى نزول الراتب.. والشركة ترفض طلبه

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مواطن يتوسل للكهرباء بتمديد مهلة السداد حتى نزول الراتب.. والشركة ترفض طلبه والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، محادثة بين مواطن وشركة الكهرباء عبر حساب “العناية بالعملاء”.
وأظهرت المحادثة طلب المواطن من شركة الكهرباء، تمديد مهلة السداد موقتاً حتى نزول الراتب.
وبحسب المحادثة المتداولة، فإن الشركة رفضت طلب المواطن، رغم إصراره وتوسله إليهم، كونه موظف خاص وينتظر المرتب الشهري، حيث طالبته بدفع نصف المبلغ لإعادة الخدمة.