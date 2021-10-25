شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمارة سكنية لتخزين وإنتاج المثلجات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية داخل الأحياء، وأسفرت الجولات عن رصد معمل لتخزين وإنتاج أنواع المثلجات "الآيس كريم" داخل شقة سكنية في أحد العمائر القديمة بالنطاق.

وأضاف مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الفرق التفتيشية واصلت رصد المخالفات بالنطاق، والتي تمثلت في تخزين الأغذية داخل المنازل بطرق مخالفة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة في مواقع إعداد الطعام وتخزينها حيث جرى مصادرة واتلاف 80 لتر من خلطات المثلجات و1335 من المنتجات الجاهزة بعد رصد سكن للعمال استغلته العمالة لتخزين وإنتاج المثلجات بغرض توزيعها على المحال.