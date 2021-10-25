شكرا لقرائتكم خبر رئيس الحكومة المغربية يثني على مبادرات السعودية ورؤيتها الاستشرافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال مشاركته أمس في قمة «الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض، بالهدف الطموح الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية باستهداف الوصول لصفر% من الانبعاثات الكربونية بحلول 2060.

ولفت إلى أن مشكلات تغيير المناخ، تحد كبير يتطلب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأكد أن هذه المبادرات تعكس بجلاء الرؤية الاستشرافية للقيادة في المملكة لمواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة وظاهرة التغيير المناخي، وهو الأمر الذي تتشارك به معها المملكة المغربية باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية متكاملة تعكس رهانات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهذه الاستراتيجية، والانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع الجهود الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الخطة المغربية الوطنية للمناخ 2020 و2030 التي تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي، وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي لتحديات مكافحة التغير المناخي، منوها بمنجز مغربي خلال العقد الماضي يتمثل في زرع 300 ألف نخلة سنويا، وسط تواصل هذه السلسلة بغرس 500 ألف نخلة سنويا، في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة.