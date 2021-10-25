الشورى يطالب هيئة تنمية الصادرات بمعارض تجارية الكترونية لتسويق المنتجات السعودية

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ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير خدمة «اكتشف السوق الالكترونية»، وتحديث بياناتها بالتعاون مع المختصين لدعم صناعة القرار، وتحفيز بيئة التصدير، إضافة إلى تطوير منصة الكترونية، ومعارض تجارية الكترونية لتسويق المنتجات السعودية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لربط المصدرين السعوديين مع المستوردين الأجانب، وبما يعزز تنافسية المنتج السعودي وتنويع الصادرات السعودية.
عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441 / 1442.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن على هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن تبين بشكل واضح في التقارير السنوية للأعوام المالية القادمة مدى الارتباط بين مشروعاتها وخططها الاستراتيجية، وأهمية وضع مؤشرات لقياس الأداء مرتبطة بأهدافها الرئيسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني في مداخلة له، إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تهدف إلى توفير الخرائط الجيولوجية الأساسية ورصد ومراقبة ودراسة المخاطر الجيولوجية، ودعم وتقديم المشورة ذات الصلة بعلوم الأرض للجهات الحكومية والخاصة.
إثر ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ.
وطالبت اللجنة، الهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية القيام بتحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري.
مطالبات الشورى من هيئة المساحة الجيولوجية:
- تبين بشكل واضح في التقارير السنوية مدى الارتباط بين مشروعاتها وخططها الاستراتيجية
- وضع مؤشرات لقياس الأداء مرتبطة بأهدافها الرئيسة
- التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير العمل في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية
- تمكين الهيئة إداريا وماليا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر
- التنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب
- حماية مواقع التراث الجيولوجي للمملكة والتوعية والتعريف بها
- المشاركة في تأهيلها وتنميتها واستثمارها سياحيا
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