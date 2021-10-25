اخبار الخليج – صورة جلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد في بريطانيا تثير إعجاب رواد «التواصل الاجتماعي» 

محمد بن مسعود - الدمام - نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، صورة رائعة وجميلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أثناء إحدى زيارته إلى المملكة المتحدة.

وقال سموه: «علاقة طويلة الأمد»، في إشارة من سموه إلى الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي لها جذور تاريخية متينة.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصورة مع تعليق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على نطاق واسع، إضافة إلى اعجاب المتابعين بالصورة، حيث تمنى الجميع دوام الصحة وموفور العافية على صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.