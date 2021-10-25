محمد بن مسعود - الدمام - شاب أردني يغمس وجه زوجته الشابة داخل الزيت المغلي والأخيرة تفجر مفاجأة بشأن السبب! ( تفاصيل مروعة )

روت السيدة الأردنية إسلام البالغة من العمر 28 عاماً، تفاصيل مروّعة عن تعرضها للحرق بالزيت المغلي على يد زوجها في منزلها بلواء الرمثا في محافظة إربد، بعد 15 عاماً من الزواج.

وقالت إسلام التي لا تعرف حتى الآن سبب إحراقها بالزيت، بإن زوجها سحبها من شعرها أمام أطفالها الـ3 ووضع وجهها في الزيت المغلي، وبعد أن حاولت الفرار سكب الزيت المغلي على جسمها.

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وأضافت إسلام: “كنت طالعة أنا وزوجي عند دار أهلي سهرانين.. وروّحنا وما كان فيه بيني وبينو أي إشي.. صحيت الصبح الساعة 7:30 لقيته قاعد بقشر بطاطا.. سألته إنته جوعان أنا بساويلك أكل.. بس لويش هالقد محمي الطاسة (المقلاة).

وأكدت أن زوجها كان قد وضع مقلاة كبيرة على الغاز، وعندما غيّرتها هي بأخرى أصغر لتُعد له الإفطار أمسكها من شعرها وسحبها ليضع وجهها في الزيت المغلي، لكنها تمكنت من الفرار.

وتابعت إسلام أن زوجها سارع لسكب الزيت المغلي على جسمها وأحرقها، وقالت “أنا لهسى (حتى الآن) ما بعرف ليش عمل هيك ما كان فيه بيننا أي إشي”.