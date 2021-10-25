محمد بن مسعود - الدمام - بيعة جديدة.. ”عبدالملك الحوثي” يثير انقسام حاد بين الالاف من أتباعه والموالين له

تسبب عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين، بإثارة انقسام حاد بين الالاف من أتباعه والموالين له؛ بفعل بيعة جديدة من وراء ستار؛ وفقا لمصادر مطلعة.

وذكرت المصادر، أن ظهور الحوثي بشكل دائم من على شاشة تلفزيونية، وآخرها في المولد النبوي، أثار غضب وانقسام واسع بين أتباعه والموالين لهم، لكون المليشيا هي المسيطرة على صنعاء، ولا يوجد ما يمنعه من الحضور الفعلي، وخصوصا بعد أن ضحى معظم اتباعه والقبائل الموالية بالمئات من أبنائهم.

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وأشارت المصادر إلى أن بيعة الشاشة للحوثي هو هدف المليشيا الحوثية من الاحتفال الطائفي المبالغ فيه بالمولد النبوي.

ونوهت المصادر بأن الحوثي يكرر الاسطوانة المشروخة على اتباعه بأنه ”سيفدي بـ”نفسه” المحتفين بسلطته في صنعاء؛ فيما هو يخطب من على شاشة تلفزيونية من كهفه.

وكان الحوثي قال في كلمة بذكرى المولد النبوي، تابعها “المشهد اليمني”، “نفسي لكم الفداء يا أحفاد الأنصار وأبناء يمن الإيمان”؛ فيما لا يزال قابعا في الكهف.