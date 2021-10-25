شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تحصل على جائزتين عن أعمالها في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ”الخليج 365” تحصل على جائزتين عن أعمالها في اليوم الوطني

- جاءت الجائزتين في حقل الأعمال المصورة والثاني في فن رسم الكاريكاتير

فازت صحيفة "اليوم" بجائزتين عن أعمالها في اليوم الوطني، وكان العمل الأول عبارة عن فيديو للزميل محمد آل محي، والثاني في فن رسم الكاريكاتير للزميل أيمن الغامدي.

وسلمت الجائزة إسراء بنت منصور عسيري، الرئيس التنفيذي للإعلام المرئي والمسموع، بحضور خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين، وذلك ضمن حفل تدشين الصالون الاعلامي وتكريم الفائزين بمسابقة اليوم الوطني 91.