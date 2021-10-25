شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيسة حكومة تونس ويبحثا مبادرات البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، دولة رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومن أبرزهما مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، فيما حضر من الجانب التونسي، معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان الجرندي.