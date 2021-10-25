جدول زمني لفتح دائري مكة الأول ومعالجة المعوقات والتحديات

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كما استعرض ما جمع من بيانات وتحليلها، بناء على المعايير التي وضعها المركز.
من جانب آخر، واصلت اللجنة التوجيهية الدائمة عرض تحديثات البيانات الواردة عن المشاريع ومؤشرات الأداء للجان والجهات الخارجية ذات العلاقة، وتقييم مدى مواءمتها مع التوجه الاستراتيجي والبرامج التي تعمل عليها الهيئة الملكية.
أبرز ما استعرضته اللجنة:
- الحلول المقدمة لمعالجة الأوضاع في نفق السوق الصغير
- النظر في موضوع إغلاق فتحات التهوية الخاصة به الواقعة بالساحات الجنوبية للمسجد الحرام والتي تؤثر على حركة الحشود
- مناقشة ما أنجز في تقرير حج 1442هـ
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