شكرا لقرائتكم خبر جدول زمني لفتح دائري مكة الأول ومعالجة المعوقات والتحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال اجتماعها أمس، الجدول الزمني لفتح الطريق الدائري الأول، والمعوقات والتحديات التي تواجه كل مرحلة من مراحله، وتقييم ودراسة خطط الطوارئ لشبكة تصريف مياه السيول المرتبطة بالدائري، والأعمال المتداخلة في مشروع طريق الملك عبدالعزيز «الطريق الموازي»، وجاهزية أنظمة السلامة والوقاية من الحريق بالطريق والأعمال المتبقية للانتهاء منها وتشغيلها.

كما استعرض ما جمع من بيانات وتحليلها، بناء على المعايير التي وضعها المركز.

من جانب آخر، واصلت اللجنة التوجيهية الدائمة عرض تحديثات البيانات الواردة عن المشاريع ومؤشرات الأداء للجان والجهات الخارجية ذات العلاقة، وتقييم مدى مواءمتها مع التوجه الاستراتيجي والبرامج التي تعمل عليها الهيئة الملكية.

أبرز ما استعرضته اللجنة:

