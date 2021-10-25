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جدول زمني لفتح دائري مكة الأول ومعالجة المعوقات والتحديات

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال اجتماعها أمس، الجدول الزمني لفتح الطريق الدائري الأول، والمعوقات والتحديات التي تواجه كل مرحلة من مراحله، وتقييم ودراسة خطط الطوارئ لشبكة تصريف مياه السيول المرتبطة بالدائري، والأعمال المتداخلة في مشروع طريق الملك عبدالعزيز «الطريق الموازي»، وجاهزية أنظمة السلامة والوقاية من الحريق بالطريق والأعمال المتبقية للانتهاء منها وتشغيلها.

كما استعرض ما جمع من بيانات وتحليلها، بناء على المعايير التي وضعها المركز.

من جانب آخر، واصلت اللجنة التوجيهية الدائمة عرض تحديثات البيانات الواردة عن المشاريع ومؤشرات الأداء للجان والجهات الخارجية ذات العلاقة، وتقييم مدى مواءمتها مع التوجه الاستراتيجي والبرامج التي تعمل عليها الهيئة الملكية.

أبرز ما استعرضته اللجنة:


  • الحلول المقدمة لمعالجة الأوضاع في نفق السوق الصغير
  • النظر في موضوع إغلاق فتحات التهوية الخاصة به الواقعة بالساحات الجنوبية للمسجد الحرام والتي تؤثر على حركة الحشود
  • مناقشة ما أنجز في تقرير حج 1442هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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