شكرا لقرائتكم خبر عقدان إضافيان لتطوير متحفي الوحي والهجرة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف العقدان إلى تطوير المركزين الحضاريين خلال المدة القادمة، وإضافة مساحة إجمالية للموقعين تتجاوز الـ 113 ألف م2، وتطوير مساحة الخدمات والمناطق التجارية ومواقع الاستراحات ومواقف السيارات، والتوسع في طريق المشاة على طول المسار المتجه للغار، بما فيها خدمات نقاط التوقف للاستراحة ودورات المياه، إضافة إلى إنشاء محطة تلفريك للوصول إلى قمة الجبل؛ لتسهيل وصول الزوار لأقرب نقطة للغار وعمل سلالم مريحة.
ويحظى المشروعان باهتمام ومتابعة أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، المنطلق من حرصهما على العناية بالتراث الحضاري، وتأهيل المواقع الإسلامية بالمنطقة.
ويهدف المركزان إلى تعريف الزوار بتاريخ البعثة النبوية، ويتضمنان عرضا لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي - عليه الصلاة والسلام - وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام، إضافة إلى الارتقاء ببرامج ضيوف الرحمن، واستفادة زوار أم القرى من الوقت لزيارة مواقع لها أهمية بالغة في الإسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر عقدان إضافيان لتطوير متحفي الوحي والهجرة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.