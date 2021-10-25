قاصدو المسجد الحرام ينعمون بأجواء روحانية وسط خدمات متكاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين، لأداء مناسك العمرة والصلاة بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصلين والمعتمرين، موظفين لعمليات التفويج ومراقبة الأبواب، وكادرا أمنيا مدنيا لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تعمل فرق الغسيل والتطهير والتعقيم على غسل وتطهير المسجد الحرام 10مرات يوميا، من خلال عاملات وعمال مدربين، إضافة إلى أجهزة تعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار وريبوتات ذكية للتعقيم ومضخات تعقيم يدوية. للغسيل و التطهير:





4000 عامل وعاملة



500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار20 جهاز بايوكير



11 روبوتا ذكيا للتعقيم



550 مضخة تعقيم يدوية

لاستقبال المعتمرين والمصلين:



780 موظفا لعمليات التفويج



200 موظف لمراقبة الأبواب



500 كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة



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