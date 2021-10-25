مواهب واعدة تقدم 15 فيلما بمهرجان البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس، عن 15 فيلما قصيرا ضمن برنامج «سينما السعودية الجديدة»، ستعرض في دورته الافتتاحية من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

وتقدم هذه الأفلام إبداعات من مواهب سعودية واعدة ترسم ملامح المشهد السينمائي السعودي، وتضم أعمالا روائية ووثائقية وأفلام تحريك.

وأكد المدير الفني للمهرجان إدوارد وينتروب، أن أهمية برنامج «سينما السعودية الجديدة» تكمن في اكتشاف المواهب، وعرض أعمال تعبر عن النشاط والحراك الذي يشهده المجتمع السعودي، والاحتفاء بجيل جديد من المواهب القادرة على تقديم أساليب سينمائية فريدة ومبتكرة، كما أن قسم الأفلام القصيرة في البرنامج بشكل خاص يتيح مجالا من الحرية الإبداعية والخروج عن المألوف، والتي نتطلع لعرضها أمام الجمهور المحلي والعالمي.

وفي السياق نفسه قال مدير البرنامج في المهرجان محيي قاري، «سيكتشف الجمهور في برنامج «سينما السعودية الجديدة» قصصا جديدة ترويها مواهب وطاقات إبداعية شابة، ستكون بلا شك قادرة على الدفع بالسينما السعودية إلى الأمام، سواء تلك التي تتناول واقع الثقافة المحلية المعاصرة، أو تعود بالمشاهد إلى ستينات القرن الماضي، أو تمنحنا فرصة لتخيل تسعينات القرن الحالي، كل هذه الأعمال تتلاقى في قدرتها على تقديم قصص بوجهات نظر سعودية جديدة».

يذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر المقبل، فيما تتوفر باقات التذاكر الآن عبر موقع المهرجان على الإنترنت.