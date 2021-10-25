1.2 مليار ريال لتطوير شبكة الطرق الحضرية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن مشاريع تطوير شبكة الطرق الحضرية التي تنفذها شملت مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» مع طريق المدينة، الذي تجاوزت تكلفته 240 مليون ريال وتخطت نسبة إنجازه 90%، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت إكمال مشروع تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد بتكلفة بلغت أكثر من 92 مليون ريال، وسيضاف المشروعان إلى منظومة الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وأسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.
وبينت أن أعمال تحسين الطرق تضمنت 15 مشروعا في أنحاء المحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت 868 مليون ريال، وجاء من أبرزها إنشاء طرق في أحياء جنوب جدة ضمن المرحلة الأولى، وكذلك تأهيل وتطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسة جنوب وشمال ووسط المحافظة، إضافة لمشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق الأحياء، وكذلك مشاريع سفلتة شوارع الأحياء العشوائية.
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