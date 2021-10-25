تحديد هوية شخص يتباهى بحيازة مخدرات وسلاح ناري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري، وإطلاق النار في الهواء، وتوثيق ذلك ونشره، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.



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