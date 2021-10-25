ذكر المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، اليوم (الاثنين)، أن التطعيم وحده لن يوقف وباء “كوفيد – 19″، فمن الضروري ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.
وقال “نابارو” في إيجاز صحفي: “إن اللقاحات وحدها لن توقف هذا الوباء بالكامل، يمكن للقاح أن يمنع الوفاة والإصابة الخطيرة، ولكن لوقف انتشار الفيروس، يجب أن نستخدم طرقا أخرى، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي من جهة، والصحة العامة الجيدة والخدمات الصحية من ناحية أخرى”.
وبين أن العمل عن بعد هو أحد طرق تقليل احتمالية انتشار الفيروس.
25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 09:01 PM
“نابارو” أشار إلى أهمية العمل عن بعد في تقليل العدوى“الصحة العالمية”: اللقاحات وحدها لن توقف “كورونا” ولابد من الكمامة والتباعد
ذكر المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، اليوم (الاثنين)، أن التطعيم وحده لن يوقف وباء “كوفيد – 19″، فمن الضروري ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.
وقال “نابارو” في إيجاز صحفي: “إن اللقاحات وحدها لن توقف هذا الوباء بالكامل، يمكن للقاح أن يمنع الوفاة والإصابة الخطيرة، ولكن لوقف انتشار الفيروس، يجب أن نستخدم طرقا أخرى، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي من جهة، والصحة العامة الجيدة والخدمات الصحية من ناحية أخرى”.
وبين أن العمل عن بعد هو أحد طرق تقليل احتمالية انتشار الفيروس.
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