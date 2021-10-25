محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد اللبنانيين في مدينة طرابلس، يطلب من الجيش والقوى الأمنية اعتقاله وعائلته في السجن ليتمكن من سد جوعه.
وأظهر الفيديو الرجل يصرخ بحرقة قائلا: “تعبت، زجوني بالحبس أنا وعائلتي وادفعوا عنا فواتير المعيشة”.
وطالب الرجل من السلطات أن يهابوا الله فيه، متسائلا : “ما هذه المرحلة التي وصل لها الشعب اللبناني، لا نستطيع تحمل نفقة شراء نعال”.
وأضاف: “أنا أعمل على سيارة الأجرة طوال اليوم ولا أستطيع تأمين وجبة البيض لولدي”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبناني يطالب قوات الأمن بحبسه وعائلته ليتمكن من سد جوعه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.