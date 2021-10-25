لبناني يطالب قوات الأمن بحبسه وعائلته ليتمكن من سد جوعه (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد اللبنانيين في مدينة طرابلس، يطلب من الجيش والقوى الأمنية اعتقاله وعائلته في السجن ليتمكن من سد جوعه.

وأظهر الفيديو الرجل يصرخ بحرقة قائلا: “تعبت، زجوني بالحبس أنا وعائلتي وادفعوا عنا فواتير المعيشة”.

وطالب الرجل من السلطات أن يهابوا الله فيه، متسائلا : “ما هذه المرحلة التي وصل لها الشعب اللبناني، لا نستطيع تحمل نفقة شراء نعال”.

وأضاف: “أنا أعمل على سيارة الأجرة طوال اليوم ولا أستطيع تأمين وجبة البيض لولدي”.