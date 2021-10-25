ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسة الحكومة التونسية، السيدة نجلاء بودن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومن أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.