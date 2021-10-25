مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين) مقتل ثلاثة متظاهرين بطلقات نارية من قوات عسكرية، خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لتولي الجيش السلطة في العاصمة الخرطوم.
وأشارت اللجنة عبر حسابها في “فيسبوك” إلى أن أطباءها رصدوا عدداً كبيراً من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جار حصرهم ومتابعة حالتهم.
25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 08:45 PM
إصابة أكثر من 80 محتجاًمقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين) مقتل ثلاثة متظاهرين بطلقات نارية من قوات عسكرية، خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لتولي الجيش السلطة في العاصمة الخرطوم.
وأشارت اللجنة عبر حسابها في “فيسبوك” إلى أن أطباءها رصدوا عدداً كبيراً من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جار حصرهم ومتابعة حالتهم.
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