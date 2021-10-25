محمد بن مسعود - الدمام - على نظام التعاقدات المؤقت أعلنت أمانة منطقة الرياض توافُر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة، ودعت الراغبين للتقديم ابتداء من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل. وللاطلاع على الإرشادات والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://eservices.alriyadh.gov.sa/jobs/pages/instructions.aspx 25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 08:44 PM على نظام التعاقدات المؤقت أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي “الثانوية” أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي “الثانوية” أعلنت أمانة منطقة الرياض توافُر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة، ودعت الراغبين للتقديم ابتداء من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل. وللاطلاع على الإرشادات والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://eservices.alriyadh.gov.sa/jobs/pages/instructions.aspx الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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