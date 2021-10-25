بنك البركة الإسلامي يُدشّن تطبيقه الإلكتروني الجديد للخدمات المصرفية الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - دشن بنك البركة الإسلام التطبيق الالكتروني الجديد للخدمات المصرفية الرقمية للهواتف الذكية، وذلك استكمالًا لمساعيه تجاه التحوّل الرقمي ولتوفير أفضل وأحدث الحلول المصرفية للزبائن الكرام.

يتمتع التطبيق الإلكتروني الجديد بجاهزية كبيرة لتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات المصرفية للزبائن، حيث يتيح لهم سهولة إجراء المعاملات المصرفية من هواتفهم الذكية، بجانب وصولهم إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بشكل رقمي دون الحاجة لزيارة الفرع.

ويستعد بنك البركة الإسلامي لطرح التطبيق الالكتروني المدشّن حديثًا للزبائن على أربع مراحل، حيث يهدف من خلالها لمنحهم تجربة مصرفية استثنائية وخدمات متنوعة ومتطّورة.

ويمتاز التطبيق الإلكتروني بتمكين الزبائن من إنشاء حساب خاص بهم لدى «البركة الإسلامي» بمنتهى السهولة، وذلك من خلال التقاط صورة لبطاقة الهوية, وستتيح المنصة إمكانية إجراء تحويلات مالية سريعه وسهلة. وسيتمكن الزبائن كذلك من تسديد مدفوعات البطاقات الائتمانية عبر التطبيق الالكتروني، بالإضافة إلى إدارة البطاقات والحسابات المصرفية الخاصة بهم لدى البنك، وقد تم أيضًا تجهيز التطبيق الجديد بمميزات تتيح إمكانية تخصيص الصفحة الرئيسية للزبائن وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة، علاوة على ميزة تسجيل الدخول باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة، علاوة على تَوفُّر خيار حفظ عمليات الدفع لتنفيذها مجددًا بخطوات مختصرة. ويُمكن لزبائن بنك البركة الإسلامي تنفيذ عدد من المعاملات من خارج التطبيق الإلكتروني، ، وغيرها المزيد من الحلول والمزايا المتنوعة.

وفي حديثه حول هذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي ببنك البركة الإسلامي حمد عبدالله العقاب قائلاً:» نعتز جدًا بتدشين تطبيق الخدمات المصرفية الالكترونية للهواتف الذكية لزبائننا الأعزاء، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوافق مع مساعينا الهادفة للوصول لمستويات أعلى من التميّز المصرفي ولتلبية كافة احتياجات وتطلعات الجمهور. ونحن على ثقة بأن طرح هذا التطبيق سيساهم في تعزيز المكانة الريادية لبنك البركة الإسلامي في القطاع المصرفي وبمجال التحّول الرقمي. ولذا، نواصل بذل أفضل الجهود لتوفير تجارب رقمية شاملة ومتكاملة للزبائن والشركاء ، ونهدف عبر ذلك لتعزيز وتيرة النمو للبنك مع خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.»

وأضاف حمد:» شهدنا خلال جائحة «كوفيد-19» تزايد الإقبال على الخدمات والحلول المصرفية الرقمية، مما أسهم في انطلاق رحلتنا نحو التحول الرقمي لتعزيز تكيّف وتميّز البنك في هذا الإطار، بجانب سعينا لتطوير وتعزيز أعمالنا المصرفية بالتوافق مع رؤى وأهداف الاقتصاد الرقمي للمملكة. ونتطلع عبر تدشين التطبيق الإلكتروني للخدمات المصرفية الرقمية، لمتابعة تزويد الزبائن الكرام بأرقى الحلول المصرفية المُواكِبة لمتطلباتهم المتغيّرة في هذا العصر الرقمي المتسارع.»

ومنذ تأسيسه عام 1984 في مملكة البحرين، نجح بنك البركة الإسلامي البحرين بتحقيق سجل حافل في مجال الابتكار وتحقيق نتائج متميزة في عملياته، فهو يحتل مركزًا متقدمًا بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية لعدد متنامي من الزبائن العالميين، ويركز بوجه خاص على تطوير وتقديم الحلول الفريدة للاستثمار بما هو موافق لأحكام الشريعة الإسلامية. ويستفيد بنك البركة البحرين من الدعم القوي الذي يوفره له المركز المالي القوي والمتين.