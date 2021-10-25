وسم «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يجتاح «تويتر»

الرياض - محمد عبدالله - تصدر وسم «#مبادرة _الشرق_الأوسط_الأخضر» البحث على منصة التواصل الشهيرة «تويتر»، بالتزامن مع انطلاق قمة مبادرة الشرق الأخضر التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

واحتفى مغردون بالمبادرة التي أعلنها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الإثنين، التي تهدف إلى مواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي لحماية البيئة.

وتابع المستخدمون على «تويتر» فعاليات القمة الجارية، التي اعتبرها كثيرون دليل على الريادة السعودية في مجال حماية البيئة والتوجه للظاقة النئيفة.

وعبر مغرد عن فخره بالمبادرة السعودية، وقال: «سنين طويلة ودول العالم تشتكي المناخ وتلوثه وكيفية المحافظة عليه، ورصدوا له الميزانيا، لكن ليس هناك تقدم على أرض الواقع.. تحركت السعودية وأعلنت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

وأضاف: «مبادرة سيرى العالم خطواتها على أرض الواقع وتأثيرها الإيجابي بإذن الله، وليس تنظيرًا كما تفعل الدول».

ورأى مغرد آخر أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر «أحبطت مخطط ابتزاز كان يُطبخ على نار هادئة للتدخل في شؤون دول المنطقة. كانت ستحصل هذه المبادرات عاجلاً ام آجلاً ونحن اولى بها من الغرب الذي اهلك الحرث والنسل بالحروب والقنابل والغاز ولا يستطيعون حكرها عليهم. نجحنا في حماية الانسان وها نحن نحمي كوكبنا».

كما احتفى مستخدمون بالقمة، وأعادوا نشر الأهداف التي أعلن عنها سمو الأمير، محمد بن سلمان، خلال كلمته أمام القمة، وأهمها إنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة، وتأسيس منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء لدعم أعمال القمة مستقبلًا.

وتداولت حسابات صورًا لاستقبال قادة الدول المشاركة في القمة، وعلق قائلًا: «قائدة العالم الإسلامي.. صانعة توجهات المنطقة.. المملكة العربية السعودية تستقبل قادة ومسؤولي العالم في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

وقالت مغردة من المملكة العربية السعودية، إن «القمة تضع خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وتساهم في تطوير الاقتصاد الأخضر».

واعتبر كثير من المستخدمين ممن تابعوا أعمال القمة أن «المبادرة رائعة، وهي بمثابة فرصة اقتصادية لخلق مزيد من الوظائف ليس فقط في المملكة العربية السعودية، لكن في الإقليم ككل»، وتوجهوا بالشكر إلى سمو الامير، محمد بن سلمان، لعمله الرائع وجهوده العظيمة.