رئيس حكومة الجزائر: نثمّن جهود المملكة وندعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الوزير الأول وزير المالية بجمهورية الجزائر أيمن بن عبدالرحمن، اليوم الإثنين، دعم بلاده لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مثمنا جهود المملكة في هذا الشأن.

أكد رئيس حكومة الجزائر خلال كلمته بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ ودعم الجهود السعودية في هذه المبادرة.

وكان الوزير الأول وصل للرياض اليوم والوفد المرافق له, للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، وفيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق ومندوب عن المراسم الملكية.

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