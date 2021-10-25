شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة حقوق الإنسان يبحث التعاون مع سفيرة هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم وفدًا هولنديًا برئاسة سفيرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الهولندية، بهية تهزيب وسفيرة هولندا لدى المملكة جانيت البريدا.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ما يتعلق منها بمجالات حقوق الإنسان، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي في هذا المجال وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة.