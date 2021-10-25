شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدنمارك يطّلع على مسيرة التحول بمؤسسة البريد «سبل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، في المقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الرياض سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي.

واشتملت زيارة السفير الدنماركي أوله موسبي للبريد السعودي "سبل" لاطلاعه على مراحل سير العمل، في العديد من مرافق سبل" حيث بدأت جولته بزيارة مركز معالجة الطرود بالرياض، ومركز بريد الرسائل ومكتب التجزئة ومحطة الطرود ومكاتب الخدمات.

تلى ذلك الانتقال الى المقر الرئيسي لسبل حيث عقد معالي الرئيس والضيف وقيادات سبل اجتماع تم خلاله استعراض الخدمات البريدية ومسيرة التحول في البريد السعودي "سبل" التي تعكس طموحها وسعيها لتكون المشغل الوطني وذراع الخدمات التجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية وحلقة الوصل بين المملكة والعالم.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" آنف بن أحمد أبانمي، هدية تذكارية للسفير الدنماركي أوله موسبي.