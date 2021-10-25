محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت صورة تذكارية في افتتاح قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في القمة بالرياض، التي شهدت زخماً كبيراً وواسعاً من ناحية حضور قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم القمة. وأشاد قادة ورؤساء الدول والحكومات وممثليهم المشاركين في القمة بمبادرتي السعودية بشأن المناخ. 25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 06:54 PM بالصورة.. ولي العهد يتوسط قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” بالصورة.. ولي العهد يتوسط قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” أظهرت صورة تذكارية في افتتاح قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في القمة بالرياض، التي شهدت زخماً كبيراً وواسعاً من ناحية حضور قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم القمة. وأشاد قادة ورؤساء الدول والحكومات وممثليهم المشاركين في القمة بمبادرتي السعودية بشأن المناخ. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. ولي العهد يتوسط قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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