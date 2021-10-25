شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية من «مبادرة الإفتياس» لزيادة فرص التجارة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) الاجتماع الأول لمجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0، في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة – السعودية، والذي سوف يستمر على مدى يومين، يتم خلاله الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج.

ويهدف برنامج الأفتياس 2.0، الذي سوف يتم تنفيذ على مدى خمسة أعوام، إلى زيادة فرص التجارة بين الدول العربية، وخلق فرص عمل للفئات الفقيرة ودعم النساء والشباب، وهي الفئات التي تعرضت أكثر من غيرها لتأثيرات جائحة كوفيد – 19.

ومن الجدير بالذكر، تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بين عامي 2013-2018، بدعم من الدول والمنظمات الدولية المانحة، وذلك بهدف رفع مستوى التجارة الخارجية في المنطقة العربية، وخاصة البينية، التي تشكو ضعفاً كبيراً مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في العالم، وقد تم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، في مجالات متعددة متعلقة بقطاع التجارة الخارجية.

وعملت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) على التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من إفتياس، حيث تتفق الدول العربية والجامعة العربية على أهمية زيادة حجم التجارة البينية وخلق فرص التوظيف للفئات الشابة والنساء للتخفيف من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد – 19 في المنطقة العربية.

ومن المقرر أن يشهد هذا الاجتماع، الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من " مبادرة الأفتياس " والتي تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف والتنمية والتجارة الدولية للدول العربية وجعلها أكثر فاعلية وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، كما ستساهم أيضاً في خلق بيئة فاعلة للتجارة بين الدول العربية وتحقيق المزيد من الكفاءة، والمساعدة في إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعوق التجارة بين الدول العربية، أو إبقائها عند الحد الأدنى وطبقا للمعايير الدولية.

هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية والرقمنة التي من شأنها تحفيز التجارة البينية، والعمل على توفير التسهيلات الائتمانية، لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول العربية، وإنشاء البرامج التي تعزز أوضاع الفئات الفقيرة في المجتمعات العربية، بهدف تحسين ظروفهم الحياتية من خلال التجارة، دعم وتشجيع مشاركة المرأة في التجارة الدولية ومساعدة الدول العربية على تبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا التي تساهم في تعزيز التجارة البينية العربية.

وسيساهم نجاح " مبادرة الأفتياس 2,0 " سوف يساهم في تحقيق ما لا يقل عن 64,000 فرصة عمل جديدة في المجال التجاري، علاوة على ذلك زيادة الطلب على المنتجات والخدمات والتخفيف من حدة البطالة في الدول العربية.

من جانبه صرح المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC ورئيس مجلس إدارة برنامج الإفتياس 2,0 " قائلا، إنه من خلال مبادرة الأفتياس 2,0 " سوف تسعى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لخلق بيئة تنافسية للدول العربية في الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك بالعمل على زيادة فرص وصولها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أنه سيتم إزالة القيود بطريقة تسهم في تخفيف حدة البطالة، وخاصة الفقراء من فئة الشباب والنساء، ودمجهم في المجال التجاري، سيما وأن هذه الفئة قد عانت أكثر من غيرها من آثار جائحة كوفيد – 19، بصورة أثرت على أعمالهم وحياتهم اليومية وزادت من معاناتهم.