ولي عهد الأردن: نأمل أن تتخطى مخرجات الشرق الأوسط الأخضر حدود الإقليم

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

عبر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، عن أمله في أن تتخطى مخرجات الشرق الأوسط الأخضر حدود الإقليم.

‎وقا ولي عهد الأردن، خلال كلمته في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اليوم الإثنين، إن ما أُطلق في السعودية يدعو للأمل في سياق الحفاظ على البيئة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، اليوم الإثنين، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.