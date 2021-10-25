“صدارة” تفوز بجائزة الملك خالد لاستدامة المؤسسات والشركات

محمد بن مسعود - الدمام - للتخطيط المستمر والتزام جميع موظفي الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية

‬فازت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) بالمركز الأول بجائزة الملك خالد للاستدامة للمؤسسات والشركات الربحية لعام 2021م.

وأعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الثلاثة “شركاء التنمية” و”التميز للمنظمات غير الربحية” و”الاستدامة”، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم في مقر مؤسسة الملك خالد بمدينة الرياض.

ويأتي حصول “صدارة” على هذه الجائزة ثمرة التخطيط المستمر، والتزام جميع موظفي الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام، ويحفزها على الاستمرار في أدائها العالي ضمن استراتيجيتها للاستدامة. كما يعكس هذا الفوز أداء الشركة في الحوكمة، وتطوير الأعمال، وحماية البيئة، والمشاركة المجتمعية من خلال تطبيقها لمعايير الاستدامة في كل أعمالها على الصعيد البيئي، والاقتصادي، والاجتماعي.

يُذكر أن “صدارة” أصدرت أول تقرير سنوي للاستدامة للشركة في عام 2018م بعد التشغيل الكامل لمصانعها. وتلتزم صدارة كشركة تطبق مفهوم الرعاية المسؤولة بالإفصاح السنوي في هذا الشأن. ويعرض تقرير الاستدامة، الذي تصدره شركة صدارة بشكل سنوي، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، أداء الشركة البيئي والاجتماعي والاقتصادي ومدى تمكنها من بلوغ مستويات رائدة في الكفاءة، والموثوقية،والسلامة بطريقة اقتصادية ومستدامة.