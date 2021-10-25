أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الرياض، في كلمته في أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم.
وقال سموه: يبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال، وستسهم المملكة في تمويل قرابة 15% منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية؛ لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وأكد ولي العهد أن هذا يأتي امتداداً لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة.
وقال سموه: حرصاً على رفع مستوى التنسيق، نعلن عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة.
25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 05:51 PM
في كلمته في أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”ولي العهد: 39 مليار ريال لمبادرتي الاقتصاد الدائري للكربون وحلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الرياض، في كلمته في أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم.
وقال سموه: يبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال، وستسهم المملكة في تمويل قرابة 15% منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية؛ لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وأكد ولي العهد أن هذا يأتي امتداداً لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة.
وقال سموه: حرصاً على رفع مستوى التنسيق، نعلن عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة.
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