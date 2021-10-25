ولي العهد: إعداد برنامج إقليمي لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستعد برنامجا إقليميا لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.
وأعلن ولي العهد في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة قمة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.
وكشف ولي العهد عن انضمام المملكة إلى “التعهد العالمي في شأن الميثان” الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%.
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