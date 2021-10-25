محمد بن مسعود - الدمام - ‬قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في كلمته في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر: إننا ندشّن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها معاً. وأعلن ولي العهد إنشاء منصة تعاون؛ لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي. فيديو | كلمة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#الإخبارية pic.twitter.com/dlGTQa3jJ1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021 25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 05:35 PM بالفيديو.. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي بالفيديو.. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي ‬قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في كلمته في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر: إننا ندشّن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها معاً. وأعلن ولي العهد إنشاء منصة تعاون؛ لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي. فيديو | كلمة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#الإخبارية pic.twitter.com/dlGTQa3jJ1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021 الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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