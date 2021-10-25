اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال سفارة كندا لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية، السيد بيري كالدروود، القائم بأعمال سفارة كندا لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.

وتم خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وكندا، وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سعادة السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، رئيس قطاع شؤون الأمريكتين.