شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد.

كما أكدت على ضرورة الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.

وتشدد المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.