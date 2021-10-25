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المملكة تدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد بالسودان

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الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الخارجية، أن المملكة العربية تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد.

كما أكدت على ضرورة الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.

وتشدد المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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