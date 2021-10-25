شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث الشؤون الإنسانية مع وزير خارجية هندوراس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأعرب وزير خارجية هندوراس عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مجمل الخدمات المقدمة لبلاده، مبينا أن ذلك يعكس الوجه الحضاري للمملكة.