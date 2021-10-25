شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث البرامج الإنسانية مع مدير برنامج الأغذية العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء البرامج المشتركة في مجال الأمن الغذائي وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي في مختلف دول العالم، إلى جانب بحث آلية الدعم المُثلى لسد الحاجات الغذائية وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين أينما كانوا.

وأكد ديفيد بيزلي الدور الريادي للمملكة في مجال العمل الإنساني مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البرنامج بمركز الملك سلمان للإغاثة الأمر الذي أسهم في تخفيف معاناة العديد من الدول والشعوب .