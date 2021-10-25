شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع وكيل وزارة الخارجية الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الخارجية الإيطالي مانليو دي ستيفانو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.