محمد بن مسعود - الدمام - إيقاف أكبر 8 صرافة في اليمن.. وتوجيهات صارمة للبنك المركزي

أوقف البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأثنين الموافق 25/10/2021م، عددًا من شبكات التحويلات المالية الكبيرة، لعدم التزامها بالتعليمات الصادرة عن إدارة البنك.

ووجه البنك المركز، تعميمًا إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع شبكات الحوالات المالية المخالفة، بما فيها شبكة النجم التي تعد من أوسع شبكات الصرافة في البلاد.

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وقال بيان صادر عن البنك، إن إيقاف التعامل مع تلك الشبكات، جاء نتيجة عمليات التفتيش الميداني، واستنادًا إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، لتنظيم أعمال الصرافة.

وشدد البنك المركزي، على ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي النافذة.. مؤكدًا اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفيما يلي أسماء شبكات الصرافة التي أوقفها البنك المركزي.

1- شبكة النجم للحوالات

2- شبكة الامتياز للحوالات

3- شبكة الاكوع للحوالات

4- شبكة الهتار للحوالات

5- شبكة المميز للحوالات

6- شبكة مال اكسبرس للحوالات

7- شبكة الياباني للحوالات

8- شبكة يمن اكسبرس للحوالات.