اخبار الخليج – الموافقة على تعيين مخصص شهري للطلبة الجامعيين الدارسين على حسابهم الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة النائب أحمد الأنصاري عقدت لجنة الخدمات اجتماعها الأول صباح اليوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري، حيث تم استعراض الموضوعات المحالة من مكتب معالي رئيسة مجلس النواب، إلى جانب متابعة عدد من الموضوعات قيد الدراسة المحالة إلى اللجنة.وعقب الاجتماع صرح رئيس اللجنة النائب أحمد الأنصاري بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021 حيث قررت مواصلة مناقشة مواد المشروع خلال الاجتماعات القادمة، وطلب بعض المعلومات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وعلى صعيد متصل ذكر الأنصاري بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021 حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية، وناقشت المشروع، وقررت مناقشة باقي مواد المشروع خلال الاجتماعات القادمة

وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين المقدم من سعادة النواب: أحمد يوسف الأنصاري، علي أحمد زايد، عبدالرزاق عبدالله حطاب، علي محمد إسحاقي، باسم سلمان المالكي، أوضح الأنصاري بأن اللجنة اطلعت على مرئيات الجهات المعنية، وقررت تأجيل القرار للاجتماع القادم لإجراء بعض التعديلات على الاقتراح بقانون المذكور.

من جانب آخر قال رئيس اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم: بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون واطلعت على مرئيات الجهات المعنية وقررت اتخاذ القرار خلال الاجتماعات القادمة لمزيد من المناقشة.

ولفت الأنصاري بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم السياحة المقدم من سعادة النواب: عبدالله خليفة الذوادي، زينب عبدالأمير إبراهيم، عادل عبدالرحمن العسومي، باسم سلمان المالكي، ممدوح عباس الصالح، إذ اطلعت على مرئيات الجهات المعنية بذلك الشأن، وقررت اتخاذ القرار النهائي خلال الاجتماعات القادمة لمزيد من المناقشة.

وحول الاقتراحات برغبة المقدمة من السادة النواب أوضح الأنصاري بأن اللجنة ناقشت الاقتراحات المعروضة على اللجنة، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث قررت الموافقة على كل من:

الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة للمرحلة الابتدائية والإعدادية للبنات في منطقة قلالي، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة للتعليم العالي، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة شاملة لمرضى التوحد في المحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن دعم المشاريع التراثية بالأسواق القديمة في المنامة والمحرق، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى ومركز متخصص لعلاج مرضى السكلر ومرضى التوحد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع طبي للاستشارات والتدريب يضم الكادر الطبي العاطلين عن العمل يُمول من قبل تمكين وصندوق التعطل، والاقتراح برغبة بشأن ابتعاث مدرسي المواد الأساسية في المرحلة الإعدادية والثانوية للحصول على الدكتوراه، والاقتراح برغبة بشأن تعيين مخصص شهري للطلبة الجامعيين الدارسين على حسابهم الخاص، إلى جانب الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في منطقة مدينة حمد.