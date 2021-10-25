“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيها عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات المجاردة ورجال المع ومحايل.

اوأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.