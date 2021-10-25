أمين منطقة الباحة يفتتح عددًا من المشاريع والخدمات البلدية

الرياض - محمد عبدالله - تفقّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس، المشاريع الجاري تنفيذها في بلدية محافظة المخواة، واطلع ميدانيًا على سير الأعمال ونسبة إنجاز تلك المشاريع، كما وقف على الخدمات البلدية في المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.

واستهل الدكتور السواط زيارته الميدانية بتدشين‏ عدد من المشاريع منها حديقة المخواة المركزية التي تقع على مدخل المحافظة الشرقي بمساحة 6750 مترًا مربعًا وتحتوي على شلال بمساحة 2800 متر مربع ومظلات ونافورة تفاعلية ومسطحات خضراء وأماكن للجلوس وممرات مشاة بتكلفة إجمالية قاربت خمسة ملايين ريال، وتدشين مشروع توسعة وازدواجية الطريق الغربي مرحلة أولى، الذي أُنجِز بطول 4 كيلومترات وعرض 30 مترًا وبمساحة مع الأحرام تبلغ 150 ألف متر مربع، كما يحتوي المشروع على تسويات وسفلتة وجزيرة وسطية وبلدورات متصلة بطول 20 كيلومترًا و135 عمود إنارة ديكورية بارتفاع 12 مترًا وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 14 مليون ريال، وتدشين مشروع مبنى السوق المركزي للخضار والفواكه واللحوم بالمحافظة، الذي انتُهِيَ من إنشاءه وجرى طرحه للاستثمار تمهيدًا لتشغيله قريبًا، كما دشن عددًا من المشاريع البلدية بمواقع مختلفة بالمحافظة ومنها حديقتان عامتان وعبارة تصريف سيول وأربعة ملاعب وساحات بلدية في عدد من المراكز والقرى.

واجتمع الدكتور السواط مع محافظ المخواة وناقش معه احتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات البلدية، كما التقى برئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مشايخ القبائل وأهالي المحافظة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات البلدية، كما شهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة المخواة والغرفة التجارية بالمخواة وجمعية جنائز ولجنة الشباب بمحافظة المخواة.

بعد ذلك عقد أمين منطقة الباحة اجتماعًا مع رئيس الغرفة التجارية بمحافظة المخواة ماشي العُمري وأعضاء الغرفة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين؛ لمناقشة سبل تشجيع الاستثمارات وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمرون بالمحافظة، وتعزيز التعاون والشراكات بين أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية المحافظة والغرفة التجارية الصناعية بالمخواة؛ حيث وجه أمين المنطقة الدكتور السواط بإنشاء مكتب مشترك من البلدية والغرفة وذلك لخدمة المستثمرين ومتابعة الإجراءات الخاصة بهم والعمل على تسهيلها، بالإضافة إلى إطلاق حملة لتسويق الاستثمارات البلدية في محافظة المخواة بالاستعانة بالإعلاميين ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية الجولة وجه أمين منطقة الباحة المختصين بالبلدية إلى العمل على استكمال أعمال السفلتة والإنارة في عدد من المخططات والمراكز والقرى، مع العناية بإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة.

من جانبه أوضح أمين المنطقة الدكتور علي السواط أن الزيارات الميدانية تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع والخدمات التي ينفذها القطاع البلدي، ومعالجة التحديات التي يواجهها العمل البلدي بالمنطقة ودعم ومساندة بلديات المنطقة وتمكينها من تنفيذ الخطط والبرامج كافة وفق رؤية المملكة 2030.

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