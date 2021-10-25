«شؤون الحرمين» تضاعف الجهود لتطوير منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - عقد وكيل رئيس شؤون الحرمين للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، اجتماعًا بالإدارات التابعة للوكالة، وذلك لمناقشة سير الأعمال وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.

وأكد «الحجيلي»، خلال اللقاء، ضرورة مضاعفة الجهود في تطوير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وتقديم أفضل وأرقى الخدمات، وتطوير العمل الإداري والميداني والارتقاء به لأعلى المستويات في سبيل الوصول لأعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لمرتادي وزائري الحرمين الشريفين.

وأوضح وكيل رئيس شؤون الحرمين، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال تفويج وإدارة الحشود للمعتمرين بالمسجد الحرام، و مراقبة ومتابعة سير أعمال خطط التفويج بصحن المطاف ومصلى ركعتي الطواف والمسعى، مما يعزز دورهم في تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة عالية.

وأشار «الحجيلي»، إلى أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله– في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

اقرأ أيضا|

«شؤون الحرمين» تعلن إطلاق حقيبة الصلاة الرقمية.. تعرف على محتواها