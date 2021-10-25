بالفيديو.. «الزكاة» تشرح تعديل آلية استحقاق «القيمة المضافة» للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فيديو يشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

وذكرت الهيئة -عبر تويتر- أن التغيير الذى تم على اللائحة هو تغيير تاريخ الاستحقاق لضريبة القيمة المضافة، على كل توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ويكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة لضمان استلام هذه المنشآت للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وتسديدها بالهيئة ضمن إقراراتها الدورية.

وأوضحت هيئة الزكاة أنه بعد تعديل اللائحة صارت الأمور كالتالي: بداية التعاقد، والتوريد، ورفع المطالبة، وصدور أمر الدفع أو استلام المقابل أيهما أسبق، ثم تقديم الإقرار والسداد للهيئة.

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