تقويم التعليم: 4 خطوات للاطلاع على نتائج الاختبارات السابقة

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنه يمكن معرفة نتائج الاختبارات حتى لو مر عليها عدة سنوات، من خلال أربع خطوات بسيطة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه للاطلاع على نتائج الاختبارات السابقة، يتم عبر الخطوات التالية: الدخول على ملف الطالب، ثم اختيار النتائج، ثم تحديد نوع الاختبار، وأخيرا الضغط على (بحث).

وأشارت الهيئة إلى أن الخطوات السابقة تتم من خلال الرابط التالي اضغط هنا:

وقال أحد المواطنين في استفساره: كيف اطلع على نتيجة اختباري الذي أجري قبل سبع سنوات؟

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