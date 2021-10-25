العواد: 33 % من إصلاحات حقوق الإنسان في المملكة تستهدف المرأة

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، إن 33 % من إصلاحات حقوق الإنسان في المملكة تستهدف المرأة.

وأضاف العواد خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية، بجلسة «دور الأسرة في منظومة التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030» أن مجلس شؤون الأسرة يعتبر شريكا استراتيجيا للهيئة، وأنه توجد عدة لجان للأسرة في الهيئة مثل لجنة حقوق المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، والتي تستهدف منحهم كل حقوقهم من الصحة والتعليم وغيرها.

وتابع قائلا «نقوم بالتواصل المباشر مع الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية كالبرلمانات وأيضا منظمات حقوق الإنسان التي نركز فيها على إصلاحات المملكة في مجال حقوق الإنسان».

وأوضح أن الهيئة تعمل مع مراكز الحماية من العنف في تلبية متطلباتها مع الجهات ذات العلاقة، لمعالجة بلاغات العنف وقضايا الطلاق والحضانة والنفقة حيث ساعدت جهود الهيئة مع الجهات المختصة بتقليل هذه البلاغات.

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